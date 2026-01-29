 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed Martin va quadrupler la production des intercepteurs THAAD pour le Pentagone
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 13:20

Le groupe américain renforce son partenariat avec le Department of War afin d'accélérer la montée en cadence de plusieurs systèmes de défense antimissile stratégiques, dans un contexte de hausse durable de la demande militaire.

Lockheed Martin annonce la signature d'un accord-cadre avec le Department of War (DoW, ministère américain de la Défense) visant à multiplier par plus de quatre la production annuelle des intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), de 96 à 400 unités.

Cet accord fait suite à un dispositif similaire conclu plus tôt ce mois-ci pour accélérer la fabrication des intercepteurs PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement).

La montée en puissance de THAAD doit s'étaler sur sept ans, sous réserve d'un premier contrat attendu lors de l'exercice budgétaire fédéral 2026. Dans ce cadre, le groupe lancera la construction d'un nouveau centre industriel dédié aux munitions à Camden, dans l'Arkansas, intégrant robotique et technologies numériques.

Depuis 2016, Lockheed Martin indique avoir augmenté de plus de 220% les livraisons de six munitions critiques.

Le groupe a investi plus de 7 milliards de dollars (USD) depuis le premier mandat de Donald Trump, dont environ 2 MdsUSD pour accélérer la production de munitions.

Jim Taiclet, président-directeur général, souligne que l'accord permettra de disposer de "plus d'intercepteurs que jamais pour dissuader [les] adversaires".

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
597,300 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank