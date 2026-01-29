Lockheed Martin va quadrupler la production des intercepteurs THAAD pour le Pentagone
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 13:20
Lockheed Martin annonce la signature d'un accord-cadre avec le Department of War (DoW, ministère américain de la Défense) visant à multiplier par plus de quatre la production annuelle des intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), de 96 à 400 unités.
Cet accord fait suite à un dispositif similaire conclu plus tôt ce mois-ci pour accélérer la fabrication des intercepteurs PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement).
La montée en puissance de THAAD doit s'étaler sur sept ans, sous réserve d'un premier contrat attendu lors de l'exercice budgétaire fédéral 2026. Dans ce cadre, le groupe lancera la construction d'un nouveau centre industriel dédié aux munitions à Camden, dans l'Arkansas, intégrant robotique et technologies numériques.
Depuis 2016, Lockheed Martin indique avoir augmenté de plus de 220% les livraisons de six munitions critiques.
Le groupe a investi plus de 7 milliards de dollars (USD) depuis le premier mandat de Donald Trump, dont environ 2 MdsUSD pour accélérer la production de munitions.
Jim Taiclet, président-directeur général, souligne que l'accord permettra de disposer de "plus d'intercepteurs que jamais pour dissuader [les] adversaires".
Valeurs associées
|597,300 USD
|NYSE
|0,00%
