Lockheed Martin va livrer deux hélicoptères au comté de Los Angeles pour sa flotte FIREHAWK
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 17:02
Le chef des pompiers du comté, Anthony C. Marrone, souligne que ces appareils 'améliorent notre capacité à répondre à tous types d'urgences et à contenir les incendies avant qu'ils ne deviennent incontrôlables'. Selon Rich Benton, vice-président de Sikorsky, cette commande prolonge un partenariat engagé à la fin des années 1990.
Conçu sur la base du Black Hawk, le FIREHAWK transporte jusqu'à 3785 litres d'eau, opère de jour comme de nuit et s'adapte aux conditions extrêmes.
Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la stratégie de Lockheed Martin visant à intégrer des technologies numériques et des solutions d'intelligence artificielle au service de la gestion des incendies.
