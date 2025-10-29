 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 219,50
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin va livrer deux hélicoptères au comté de Los Angeles pour sa flotte FIREHAWK
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 17:02

Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, annonce un contrat avec le comté de Los Angeles pour la livraison de deux hélicoptères S-70i FIREHAWK. Ces appareils renforceront les capacités de lutte contre les incendies, de secours et d'évacuation médicale sur un territoire de 10 360 km².
Le chef des pompiers du comté, Anthony C. Marrone, souligne que ces appareils 'améliorent notre capacité à répondre à tous types d'urgences et à contenir les incendies avant qu'ils ne deviennent incontrôlables'. Selon Rich Benton, vice-président de Sikorsky, cette commande prolonge un partenariat engagé à la fin des années 1990.
Conçu sur la base du Black Hawk, le FIREHAWK transporte jusqu'à 3785 litres d'eau, opère de jour comme de nuit et s'adapte aux conditions extrêmes.

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la stratégie de Lockheed Martin visant à intégrer des technologies numériques et des solutions d'intelligence artificielle au service de la gestion des incendies.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
488,530 USD NYSE +0,57%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank