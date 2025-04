Lockheed Martin: tir missile réussi depuis un lanceur M270A2 information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 11:49









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir réussi, en collaboration avec l'armée états-unienne, le premier tir du missile Precision Strike Missile (PrSM) depuis un lanceur M270A2 dans le cadre d'un essai de qualification à courte portée.



Le test, réalisé au White Sands Missile Range (Nouveau-Mexique), a confirmé l'intégration du missile avec cette plateforme, démontrant une précision et une létalité élevées contre plusieurs cibles.



' Ce test prouve que le PrSM fonctionne parfaitement avec le lanceur chenillé M270A2 ', a déclaré Carolyn Orzechowski, vice-présidente de la division Precision Fires Launchers and Missiles de Lockheed Martin.



Le PrSM, capable de frapper au-delà de 400 kilomètres, s'intègre également avec les lanceurs HIMARS.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 475,300 USD NYSE +0,17%