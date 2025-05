Lockheed Martin: système autonome de lutte incendies information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa filiale Sikorsky et la société Rain ont testé avec succès un système autonome de lutte contre les incendies en Californie du Sud.



Réalisés fin avril avec des pompiers locaux, ces essais ont mobilisé un hélicoptère Black Hawk équipé du système d'autonomie MATRIX de Sikorsky, associé au logiciel de mission anti-incendie de Rain.



L'appareil a effectué des vols autonomes pour localiser des foyers, prélever de l'eau, planifier les trajectoires et larguer la charge avec précision, y compris par vent fort.



Au total, 24 heures de vol ont été réalisées sur deux semaines. L'opération visait à démontrer l'efficacité de la technologie pour renforcer la réactivité et la sécurité lors des attaques initiales de feux naissants.







