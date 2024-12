Lockheed Martin: succès du lancement du satellite GPS III information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que le satellite GPS III SV07, conçu pour l'armée américaine, a été lancé avec succès depuis la base de Cap Canaveral en Floride.



Assemblé à Littleton et transporté par voie terrestre en raison de contraintes aériennes, le satellite est équipé de M-code, un signal militaire avancé offrant une meilleure résistance au brouillage.



Selon Lockheed Martin, il renforcera la sécurité et la précision pour les forces armées américaines et alliées, tout en soutenant des secteurs civils essentiels.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 491,55 USD NYSE -0,63%