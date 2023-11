Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: succès de tests de communication militaire information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a présenté son réseau maillé hybride 5G-tactique dans un environnement multi-domaines.



Selon la société, il s'agit d'une étape significative pour garantir que le Département de la Défense (DOD) a un accès fluide aux informations cruciales.



En collaborant avec les principales entreprises de technologie commerciale, Lockheed Martin a démontré l'intégration de technologies existantes avec des capacités améliorées pour des applications militaires.



Au cours de la démonstration, cette solution s'est comportée comme un réseau hybride multi-noeuds pour les domaines terrestres, aériens et spatiaux, démontrant les capacités, les performances et les opérations du système pour les clients sur le terrain et atteignant le niveau de maturité technologique 6+, ce qui signifie qu'il s'agit d'un modèle prototype entièrement fonctionnel.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.40%