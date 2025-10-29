Lockheed Martin s'allie à Google Public Sector pour intégrer l'IA aux infrastructures de défense
29/10/2025
Cette initiative vise à accélérer l'analyse de données multimodales, la recherche et développement, ainsi que l'optimisation logistique, tout en renforçant la fiabilité et la sûreté des solutions d'IA utilisées.
Greg Forrest, vice-président de l'IA chez Lockheed Martin, estime que ce partenariat 'accélérera l'innovation tout en soutenant les missions critiques'. Jim Kelly, vice-président de Google Public Sector, souligne qu'il marque 'une avancée majeure pour apporter la puissance de l'IA générative au secteur public en toute sécurité'.
Valeurs associées
|485,550 USD
|NYSE
|-0,04%
