Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lockheed Martin: revue de conception préliminaire du 'NGI' information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que son programme Next Generation Interceptor (NGI) a exécuté sa revue de conception préliminaire (PDR) numérique All Up Round (AUR), en partenariat avec la Missile Defense Agency (MDA).



Au cours de cet examen, la MDA a évalué l'état de préparation et la maturité du programme NGI pour passer à la phase de conception détaillée, confirmant que la solution de Lockheed Martin continue de répondre aux exigences de la mission.



Lockheed Martin précise avoir utilisé des outils d'ingénierie numérique pour mener le PDR avec une approche moderne et transparente.



En fin de compte, ces outils favorisent l'abordabilité du programme, à mesure que l'entreprise progresse pour fournir un intercepteur performant, mature et fiable à la MDA.



La société indique être sur la bonne voie pour livrer le NGI selon un calendrier accéléré.