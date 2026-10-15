Lockheed Martin renforce sa collaboration avec le centre aérospatial néerlandais

Le groupe américain, à travers sa division Skunk Works, annonce l'élargissement de son partenariat stratégique avec le Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR), afin d'accélérer le développement de technologies destinées notamment aux forces aériennes néerlandaises.

Lockheed Martin précise que cette coopération, engagée il y a deux ans dans le cadre d'un protocole d'accord exploratoire, a déjà permis de faire progresser plusieurs projets technologiques, notamment dans le domaine des thermoplastiques.

La nouvelle phase du partenariat s'articulera autour de quatre axes : l'intégration de l'industrie néerlandaise de défense dans les chaînes d'approvisionnement internationales, l'analyse des opérations militaires, la coordination des feuilles de route technologiques et le développement de systèmes aériens sans pilote.

Les deux partenaires entendent ainsi rapprocher les besoins opérationnels des capacités technologiques et développer de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux de l'aéronautique et de la défense.