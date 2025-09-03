Lockheed Martin remporte un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 6) par Shivansh Tiwary et Mike Stone

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin LMT.N un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot, a déclaré l'entreprise mercredi, alors que la demande pour l'intercepteur de défense antimissile de la part des armées américaines et étrangères se maintient.

Il s'agit de la plus importante commande de missiles Patriot jamais passée. Lockheed fabrique la dernière version des intercepteurs qui équipent les Patriot, connus sous le nom de PAC-3 MSE, qui coûtent environ 4 millions de dollars chacun, selon les documents budgétaires de l'armée.

Le système Patriot fait partie des unités de défense aérienne sophistiquées fournies par l'Occident à l'Ukraine, qui continue de lutter contre l' invasion russe . Il pourrait être utilisé dans le cadre du bouclier de défense antimissile Golden Dome du président américain Donald Trump.

Les intercepteurs Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) très agiles produits dans le cadre de ce contrat seraient destinés à l'armée américaine et à une poignée d'alliés des États-Unis.

La Marine prévoit d'intégrer les missiles fabriqués par Lockheed Martin dans les défenses aériennes des navires.

Le contrat porte sur 1 970 missiles PAC-3 MSE et le matériel associé.