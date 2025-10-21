Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices

(AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars par action, Il y a un an à la même période, il s'élevait à 1,62 milliard de dollars, mais à 6,80 dollars par action. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 2,4 milliards de dollars il y a un an.

Suite à sa performance trimestrielle, l'entreprise américaine de défense et de sécurité a resserré ses objectifs annuels.

Elle a relevé le bas de la fourchette de ses estimations de ventes. Elles devraient dorénavant être comprises entre 74,25 et 74,75 milliards de dollars contre une fourchette précédente de 73,75 et 74,75 milliards de dollars.

En outre, le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 22,15 et 22,35 dollars contre une estimation antérieure de 21,70-22 dollars.

Le bénéfice d'exploitation du secteur d'activité est anticipé maintenant entre 6,675 et 6,725 milliards de dollars contre précédemment une fourchette comprise entre 6,6 - 6,7 milliards de dollars.

