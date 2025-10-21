 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 233,64
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:08

(AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars par action, Il y a un an à la même période, il s'élevait à 1,62 milliard de dollars, mais à 6,80 dollars par action. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 2,4 milliards de dollars il y a un an.

Suite à sa performance trimestrielle, l'entreprise américaine de défense et de sécurité a resserré ses objectifs annuels.

Elle a relevé le bas de la fourchette de ses estimations de ventes. Elles devraient dorénavant être comprises entre 74,25 et 74,75 milliards de dollars contre une fourchette précédente de 73,75 et 74,75 milliards de dollars.

En outre, le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 22,15 et 22,35 dollars contre une estimation antérieure de 21,70-22 dollars.

Le bénéfice d'exploitation du secteur d'activité est anticipé maintenant entre 6,675 et 6,725 milliards de dollars contre précédemment une fourchette comprise entre 6,6 - 6,7 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
496,758 USD NYSE -1,78%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank