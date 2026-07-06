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Lockheed Martin rachète Ultra Maritime pour 3,45 MdsUSD
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 14:46

Le groupe américain renforce son offre dans la lutte anti-sous-marine avec une acquisition de 3,45 MdsUSD, qui viendra compléter son portefeuille de technologies navales.

Lockheed Martin annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Ultra Maritime, spécialiste des systèmes de guerre sous-marine et de lutte anti-sous-marine pour 3,45 MdsUSD. La société développe notamment des sonars, des bouées acoustiques, des systèmes de défense contre les torpilles, des radars et des plateformes autonomes de détection maritime.

Cette opération doit renforcer l'expertise de Lockheed Martin dans les capacités sous-marines et élargir son offre de solutions sonar destinées aux forces navales américaines et alliées. Le portefeuille d'Ultra Maritime, qui comprend notamment des bouées acoustiques, des sonars remorqués et des sonars de coque exportables, viendra compléter les solutions du groupe pour les plateformes maritimes de nouvelle génération.

A l'issue de la transaction, Ultra Maritime sera intégrée à la division Rotary and Mission Systems de Lockheed Martin.

Cette annonce intervient alors qu'en Europe, Thales a annoncé ce matin la signature d'un accord engageant avec la famille Gorgé pour acquérir leur bloc de contrôle de 35,51% dans Exail Technologies, spécialiste tricolore de la robotique et des drones sous-marins, ouvrant la voie à une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur 100% du capital. L'opération, réalisée au prix de 134 EUR par action, valorise Exail Technologies à 3,9 milliards d'euros (valeur d'entreprise).

Ces opérations s'inscrivent dans un contexte géopolitique tendu où la protection des espaces sous-marins devient stratégique, notamment avec la protection des infrastructures critiques sous-marines (câbles, etc.) et le développement de nouvelles formes de guerre sous-marine.

Selon Patrice Caine, le CEO de Thales, la lutte sous-marine va devenir de plus en plus robotisée, avec des flottes de drones capables d'assurer des missions de surveillance, de guerre des mines ou de lutte anti-sous-marine.

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