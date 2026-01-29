 Aller au contenu principal
Lockheed Martin progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en hausse
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de Lockheed Martin LMT.N augmentent de 4,8 % à 626,17 $ avant le marché après avoir prévu un revenu et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations

** LMT prévoit un BPA ajusté pour 2026 entre 29,35 et 30,25 $ contre une moyenne de 29,28 $ pour les analystes - données compilées par LSEG

** L'entreprise s'attend à ce que la demande d'avions de combat et d'armes se maintienne dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 77,5 milliards à 80 milliards de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes (77,83 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** LMT déclare avoir conclu un accord de sept ans avec le "Département de la guerre" pour stimuler la production d'intercepteurs de missiles, en référence à l'appellation préférée de la Maison Blanche pour le Département de la défense

** L'activité missiles du groupe a enregistré la plus forte croissance des ventes au quatrième trimestre

** LMT dépasse les estimations de BPA ajusté pour le neuvième trimestre consécutif - données LSEG

** L'action LMT a gagné 23,5 % depuis le début de l'année, après avoir perdu 0,5 % l'année précédente

