Lockheed Martin: présente le GMARS aux côtés de Rheinmetall information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé ce matin qu'il avait organisé un sommet à destination de ses clients européennes avec son partenaire Rheinmetall, dans le cadre du programme Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS).



L'événement a réuni aussi bien des chefs militaires, que des experts du secteur et des professionnels de la défense de 14 pays. L'idée était de présenter les dernières avancées du système de lanceur à deux nacelles et des tirs de précision à longue portée.



Les discussions sur l'interopérabilité, un thème clé du sommet, ont notamment permis d'explorer comment le GMARS peut s'intégrer aux systèmes de l'OTAN, tels que HIMARS et M270, pour offrir une capacité de tir de précision à longue portée complète et flexible.



Lockheed et Rheinmetall prévoient d'organiser un nouvel événement cet été afin de démontrer les capacités du GMARS via des tirs réels.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 441,500 USD NYSE 0,00%