 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 153,18
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin pourrait recevoir une commande allemande de 15 F-35 supplémentaires
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 10:30

Le ministère allemand de la Défense a fait part de son intention d'acquérir une quinzaine d'appareils F-35 supplémentaires auprès du constructeur Lockheed Martin. Evaluée à quelque 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars), cette acquisition viendrait s'ajouter aux 35 appareils déjà commandés pour remplacer la flotte vieillissante de Tornado.

Les F-35 assureront la mission de porteurs des bombes nucléaires américaines stationnées en Allemagne.

Cette nouvelle commande, rendue possible par l'augmentation du budget de la défense, pourrait toutefois raviver les tensions avec la France autour du programme conjoint SCAF (Système de Combat Aérien du Futur).

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
495,150 USD NYSE +0,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 10:49

    On comprend mieux la réaction de Dassault
    Il pense Europe que quand cela les arrange
    C'est pas pour autant que les droits de douanes baisseront

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Palestinien pleure devant la dépouille du journaliste palestinien Ahmad Abou Mteir, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la ville d'al Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, selon la Défense civile, le 20 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    Des émissaires américains en Israël au lendemain de violences meurtrières à Gaza
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de violences meurtrières dans le territoire palestinien ayant fait craindre un effondrement ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank