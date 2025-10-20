Lockheed Martin pourrait recevoir une commande allemande de 15 F-35 supplémentaires
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 10:30
Les F-35 assureront la mission de porteurs des bombes nucléaires américaines stationnées en Allemagne.
Cette nouvelle commande, rendue possible par l'augmentation du budget de la défense, pourrait toutefois raviver les tensions avec la France autour du programme conjoint SCAF (Système de Combat Aérien du Futur).
Valeurs associées
|495,150 USD
|NYSE
|+0,42%
