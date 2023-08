Lockheed Martin: partenaire stratégique de l'Australie information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 15:26

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a salué aujourd'hui l'annonce du ministère de la Défense australien concernant sa désignation en tant que partenaire stratégique de la phase 1 de l'AIR6500.



Concrètement, il s'agira de fournir à l'armée de défense australienne (ADF) un système de gestion de combat aérien conjoint (JABMS) sur lequel s'appuieront la défense aérienne et antimissile.



Ce système, premier du genre, offrira une meilleure connaissance de la situation et une meilleure défense contre les menaces aériennes et balistiques de plus en plus avancées, et offrira aux ADF des niveaux accrus d'interopérabilité avec les États-Unis et leurs partenaires alliés.