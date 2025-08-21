 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lockheed Martin obtient un contrat pour moderniser le Black Hawk
information fournie par AOF 21/08/2025 à 14:20

(AOF) - Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, a décroché un contrat de 43 millions de dollars avec l'armée américaine, afin de financer les travaux d'ingénierie liés à la modernisation de l'hélicoptère Black Hawk. Le projet inclut l'amélioration de la cellule, l'intégration d'une architecture numérique pour permettre l'intégration rapide des systèmes aériens sans pilote et le développement de l'architecture en utilisant l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles.

