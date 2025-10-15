Budget 2026 : le patronat exprime des réserves sur les mesures fiscales annoncées par Matignon

Patrick Martin, président du (MEDEF) après une rencontre avec le Premier ministre à Matignon à Paris, le 24 juin 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Préoccupé", "particulièrement vigilante": des organisations patronales comme le Medef ou l'U2P s'inquiètent des mesures fiscales annoncées par Sébastien Lecornu mardi.

Le Medef, première organisation patronale représentative - qui compte parmi ses adhérents de grands groupes mais aussi de nombreuses PME - s'est dit "très préoccupé, au-delà du coût de l'instabilité gouvernementale, par un climat économique français et international dégradé".

"Or, cette situation n'est pas prise en compte dans les annonces du Premier Ministre", selon le Medef, dont "l'inquiétude que le pays ne se donne pas les moyens de sa stabilité durable et de sa réussite s’accentue" .

Les mesures annoncées - dont la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027 et la prolongation d'une surtaxe exceptionnelle d'impôt sur les sociétés - "répondent peut-être à une urgence politique mais ne sont pas à la hauteur de cette ambition", poursuit l'organisation dans un communiqué, en "alourdissant une nouvelle fois des prélèvements obligatoires déjà records".

Le Medef alerte sur le "risque de déclassement du pays", invite à "ne pas sacrifier l'avenir au court-terme", et annonce, sans précision, qu'il "assumera ses responsabilités, au nom des 240.000 entreprises qu'il représente, employant 12 millions de salariés".

Une remise en cause de l'amélioration des finances publiques, selon l'Afep

Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, présentés ce mardi en Conseil des ministres, proposent d'une part un "paquet d'équité fiscale" visant directement les grandes entreprises pour 4 milliards d'euros, via un prolongement de la surtaxe d'impôt sur les sociétés, et les contribuables les plus aisés, via une taxation globale de 2,5 milliards d'euros du patrimoine financier contenu dans les holdings familiales, et des revenus dépassant 250.000 euros annuels ou 500.000 euros pour un couple.

Sébastien Lecornu a également concédé une suspension de la réforme des retraite, condition sine qua non posée par le Parti socialiste pour ne pas censurer le gouvernement.

Le lobby patronal Afep, qui représente les 117 plus grandes entreprises françaises, a sèchement "pris acte" ce mardi des annonces budgétaires, observant qu'outre "la nouvelle hausse de la fiscalité des entreprises de l'ordre de six milliards d'euros", les orientations présentées "remettent en cause l’amélioration des finances publiques ainsi que le soutien à la dynamique de l’emploi des seniors rendus possibles par la réforme des retraites adoptée en 2023".

Ces annonces "sont en opposition avec les priorités des grandes entreprises. Elles entraveront leur capacité à investir, à produire en France et à l’international, à soutenir l’emploi et ainsi à contribuer à la prospérité collective", déplore l'Afep.

l'U2P demeure sceptique et "vigilante"

L'U2P, qui représente les petites entreprises de proximité, peu concernées par les mesures d'équité fiscale, s'est montrée moins sévère, car "rien ne serait pire que de prolonger l’instabilité actuelle alors que les entreprises et l’ensemble des acteurs économiques ont besoin d’une direction, de décisions et de visibilité".

Elle considère néanmoins que "la suspension de la réforme des retraites n’est pas une bonne nouvelle pour le pays car elle va aggraver la dérive des comptes sociaux" et que cette décision "devra rester transitoire".

L'organisation prendra "toute sa part aux travaux qui seront soumis aux partenaires sociaux", "saluant" le retour "de la valeur travail au cœur de notre pacte social".

L'U2P sera cependant "particulièrement vigilante" à ce que les lois budgétaires "ne déséquilibrent pas les entreprises de proximité, et s’opposera à une nouvelle remise en cause de l’accompagnement des entreprises qui forment des apprentis".

Au total, son président Michel Picon s'est plutôt montré positif : "J'ai envie de dire : chiche ! Partons à la recherche de ces compromis qui nous manquent tant et qui empêchent nos entreprises d’investir, d’embaucher et de se développer. Nous avons collectivement une obligation de résultat", lance-t-il dans le communiqué de l'U2P.