Lockheed Martin obtient un contrat de production d'intercepteurs de missiles Patriot d'une valeur de 4,7 milliards de dollars

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(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)

Lockheed Martin LMT.N a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait attribué au géant de la défense un contrat préliminaire de 4,7 milliards de dollars pour poursuivre la production accélérée critique du PAC-3 Missile Segment Enhancement.

Ce contrat intervient quelques mois après que l'entreprise a conclu un accord de sept ans avec le ministère américain de la guerre pour porter la production annuelle d'intercepteurs de missiles PAC-3 de 600 à 2 000 unités, alors que les pays renforcent leurs capacités de défense aérienne en réponse à l'aggravation des tensions géopolitiques.

"Lockheed Martin a investi plus de 7 milliards de dollars depuis le premier mandat du président Donald Trump pour augmenter la capacité des systèmes prioritaires, dont environ 2 milliards de dollars consacrés à l'accélération de la production de munitions", a déclaré l'entreprise vendredi.