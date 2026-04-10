Lockheed Martin obtient un contrat de production d'intercepteurs de missiles Patriot d'une valeur de 4,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails aux paragraphes 2-3)
Lockheed Martin LMT.N a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait attribué au géant de la défense un contrat préliminaire de 4,7 milliards de dollars pour poursuivre la production accélérée critique du PAC-3 Missile Segment Enhancement.
Ce contrat intervient quelques mois après que l'entreprise a conclu un accord de sept ans avec le ministère américain de la guerre pour porter la production annuelle d'intercepteurs de missiles PAC-3 de 600 à 2 000 unités, alors que les pays renforcent leurs capacités de défense aérienne en réponse à l'aggravation des tensions géopolitiques.
"Lockheed Martin a investi plus de 7 milliards de dollars depuis le premier mandat du président Donald Trump pour augmenter la capacité des systèmes prioritaires, dont environ 2 milliards de dollars consacrés à l'accélération de la production de munitions", a déclaré l'entreprise vendredi.
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