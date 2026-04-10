Environ 300 avocats manifestent à Rennes contre la réforme de la justice criminelle

Les barreaux de l'ouest lors d'une manifestation à Rennes, le 10 avril 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Environ 300 avocats de plusieurs barreaux de l'Ouest se sont réunis vendredi à Rennes devant le Parlement de Bretagne pour dénoncer la réforme de la justice criminelle portée par le garde des Sceaux.

"La justice a besoin de moyens, pas de Darmanin", "en grève face au mépris", pouvait-on lire sur des pancartes déployées par des avocats venus des barreaux de Brest, d'Angers ou encore de Saint-Brieuc.

Le projet de loi de Gérald Darmanin prévoit l'instauration d'une procédure de "plaider-coupable" en matière criminelle, avec des procès plus courts, sans témoin ni expert.

L'objectif de cette réforme est de réduire les délais, à la fois entre la fin de l'instruction et le procès, et celui de l'audience, laquelle pourrait être ramenée à une demi-journée.

Les barreaux de l'ouest lors d'une manifestation à Rennes, le 10 avril 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

"Dans cette loi Darmanin, c'est finalement la fin de la justice criminelle qui prend en compte l'être humain, qui prend en compte les victimes, qui prend en compte la vie des accusés", a déclaré Me Olivier Pacheu, du barreau de Rennes.

"En réalité, il n'y aura plus d'audience. Les gens ne pourront plus s'expliquer devant des juges et si on n'a pas l'existence de la parole entendue par des juges, ça ne sert plus à rien de faire de la justice: on n'a qu'à mettre un ordinateur et donner des peines", a ajouté Me Pacheu.

Pour Me Paul Delacourt, bâtonnier du barreau de Rennes, "la victime est sacrifiée" dans ce projet de réforme.

La maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré était également présente pour soutenir les barreaux de l'Ouest contre un projet de loi "qui constitue de toute évidence un recul pour les droits de la défense autant que pour le droit des victimes".

La maire de Rennes Nathalie est venue soutenir les barreaux de l'ouest lors d'une manifestation à Rennes, le 10 avril 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

"Personne n'ignore qu'il y a des questions aujourd'hui d'engorgement de la justice et de lenteur dans la manière dont la justice est rendue. Pour autant, dégrader les droits de chacun des justiciables ne peut être la réponse", a ajouté la maire.

Le projet de loi de Gérald Darmanin a franchi mercredi une première étape parlementaire avec son adoption par la commission des Lois du Sénat, avant son examen lundi dans l'hémicycle.