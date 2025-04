Lockheed Martin: nomination du nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la nomination de Evan Scott au poste de vice-président senior et directeur financier, en remplacement de Jesus 'Jay' Malave, qui quitte l'entreprise pour poursuivre 'de nouvelles opportunités'.



Fort de 26 ans d'expérience au sein de la société, Evan Scott a déjà occupé des fonctions de trésorier et de directeur financier pour deux divisions.



James Taiclet, président et directeur général de Lockheed Martin, exprime sa confiance dans la capacité de Evan Scott à diriger la croissance et l'organisation financière de l'entreprise.



Lockheed Martin précise par ailleurs que le webcast des résultats financiers du premier trimestre 2025 est prévu le 22 avril 2025, avec des prévisions confirmées, en excluant l'impact des droits de douane et du programme Next Generation Air Dominance.





