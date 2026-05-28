Lockheed Martin modernise les systèmes de combat de l'US Navy

Le groupe américain va fournir des mises à jour régulières des systèmes de combat embarqués afin d'harmoniser les capacités de la flotte de surface de la marine américaine.

Lockheed Martin annonce avoir livré à l'US Navy la première version de son système de combat intégré ICS (Integrated Combat System). Cette architecture doit permettre de standardiser et moderniser les systèmes embarqués sur les navires de surface de la flotte américaine.

Le groupe précise que des mises à jour et certifications seront désormais déployées tous les six mois afin d'intégrer progressivement de nouvelles capacités opérationnelles.

Selon Chandra Marshall, vice-présidente des systèmes de combat multi-domaines chez Lockheed Martin, cette livraison marque une étape dans la transition vers une architecture de combat "commune et totalement intégrée".

Le programme doit permettre à l'US Navy de déployer plus rapidement les dernières technologies tout en réduisant les coûts de modernisation de la flotte.