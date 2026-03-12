Lockheed Martin livre un lot de radars pour les futurs destroyers Aegis du Japon
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:59
Lockheed Martin annonce la livraison au ministère japonais de la Défense (JMOD) du deuxième lot d'équipements radar AN/SPY-7(V)1 destinés aux navires ASEV ("Aegis System Equipped Vessel", soit "bâtiments équipés du système de combat Aegis"). L'opération a été réalisée via Mitsubishi Corporation dans le cadre d'une vente commerciale directe.
Cette livraison intervient après un premier envoi finalisé en juin 2025 et marque le respect de l'ensemble des jalons logistiques du programme. Avant l'expédition finale vers le Japon, l'intégration complète et les essais du second ensemble d'équipements seront réalisés afin de réduire les risques techniques et de garantir une mise en service conforme au calendrier.
Le JMOD prévoit l'acquisition de 2 navires ASEV, dont l'entrée en service est attendue durant les exercices fiscaux japonais 2027 et 2028.
Doté de capacités avancées de détection et de suivi, le radar SPY-7 est conçu pour contrer des menaces complexes et engager simultanément plusieurs cibles, renforçant l'efficacité des forces navales dans l'Indo-Pacifique.
Le titre Lockheed Martin recule de 0,2% à Wall Street mais signe une progression de l'ordre de 34% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|658,420 USD
|NYSE
|+1,37%
