Lockheed Martin livre un C-130J-30 Super Hercules à l'US Navy

Le groupe américain a livré hier un avion C-130J-30 Super Hercules à la marine américaine. L'appareil sera transformé en E-130J Phoenix II, destiné aux missions de commandement et de contrôle nucléaire aéroportées.

Lockheed Martin a effectué cette livraison sur son site de Marietta, en Géorgie. L'avion sera transféré à Northrop Grumman, chargé de l'intégration des systèmes de mission et de sa conversion en E-130J Phoenix II.

Ce nouvel appareil prendra le relais dans le cadre du programme TACAMO (Take Charge and Move Out), une mission autrefois assurée par les EC-130Q Hercules entre 1963 et 1993.

Le C-130J-30 bénéficie notamment d'une avionique avancée, d'une autonomie accrue et d'une capacité d'emport supérieure, auxquelles s'ajouteront des améliorations des systèmes de communication et de survivabilité.