Lockheed Martin: livraison de deux F-35A à la Norvège information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir achevé la livraison des 51ème et 52ème appareils F-35A à l'Armée de l'air royale norvégienne, faisant de la Norvège le premier pays partenaire du programme F-35 à remplir son programme de commande.



Selon Chauncey McIntosh, vice-président et directeur général du programme F-35 Lightning II chez Lockheed Martin, 'la flotte de F-35 améliore l'interopérabilité des forces norvégiennes et renforce la sécurité transatlantique'.



Le F-35, avec plus d'un million d'heures de vol et plus de 1150 aéronefs dans le monde, offre des capacités uniques pour sécuriser les espaces aériens présents et futurs, assure l'avionneur états-unien.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 448,440 USD NYSE +0,44%