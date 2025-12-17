Lockheed Martin lance le premier F-35A Lightning II pour l'Armée de l'air finlandaise
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 14:56
Le premier avion sera livré à l'Armée de l'air finlandaise début 2026 et sera transporté à la base aérienne d'Ebbing, en Arkansas.
L'industrie finlandaise fait partie d'un réseau mondial de plus de 1 900 fournisseurs de F-35.
Le F-35 unit 20 nations alliées ayant choisi cet appareil, dont 13 en Europe, et est en service actif avec 16 services dans le monde.
" Le F-35 continue de démontrer sa capacité à dissuader les menaces et à l'emporter au combat, et il donnera à l'Armée de l'air finlandaise un avantage décisif dans la protection de la nation et le renforcement du partenariat allié dans la région nordique et au-delà ", a déclaré Greg Ulmer, président de Lockheed Martin Aeronautics.
" Le programme F-35 soutient un puissant réseau de dissuasion intégrée, favorisant la coopération alliée, la force industrielle et la sécurité partagée. "
Valeurs associées
|473,440 USD
|NYSE
|-0,74%
