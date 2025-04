Lockheed Martin: la Bulgarie reçoit un 1er F-16 Block 70 information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Bulgarie a reçu son premier F-16 Block 70. La Bulgarie a commandé 16 appareils, dont les huit premiers seront livrés d'ici fin 2025.



Mike Shoemaker, vice-président et directeur général du Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin, estime que cette livraison marque 'le début d'une nouvelle ère de sécurité renforcée, de capacités avancées et de partenariats solides dans la région'.



Équipé du radar AESA APG-83 de Northrop Grumman, d'avionique avancée et de systèmes de sécurité tels que l'Auto GCAS, le F-16 Block 70 dispose d'une durée de vie structurelle prolongée à 12 000 heures.



Les nouveaux appareils bulgares rejoignent un réseau de plus de 700 F-16 opérant en Europe, précise l'avionneur.





