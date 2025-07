Lockheed Martin: l'IA au service de la surveillance maritime information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 17:12









Lockheed Martin annonce avoir testé avec succès une technologie d'IA embarquée capable d'identifier automatiquement des cibles maritimes à l'aide d'un radar SAR, soit un 'Synthetic Aperture Radar', un type de radar très puissant utilisé principalement pour la surveillance, la reconnaissance et l'imagerie à longue distance, notamment dans des environnements difficiles (mer, nuages, nuit, etc.).



Ce système, testé sur la côte ouest des États-Unis, permet une reconnaissance rapide et précise sans analyse manuelle.



Développée par les équipes du LAIC (le centre d'expertise en IA de Lockheed Martin), de Skunk Works et de RMS (Rotary and Mission Systems, l'une des principales divisions de Lockheed Martin) cette solution couple reconnaissance automatique et contrôle autonome du capteur.



John Clark, vice-président senior, affirme que cette capacité améliore la prise de décision dans des conditions étendues. Les essais se poursuivront cette année pour affiner son intégration dans les futurs systèmes autonomes du groupe.





































