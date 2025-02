Lockheed Martin: jusqu'à 2,8 Mds$ de contrat avec la MDA information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que la Missile Defense Agency (MDA) des Etats-Unis lui a attribué un contrat IDIQ (à durée et quantité indéterminée) pour le développement du système d'armement THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).



Le THAAD est un système de défense antimissile conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques en phase terminale de leur trajectoire, c'est-à-dire lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère.



Ce contrat prévoit une durée initiale de cinq ans -avec deux options d'extension portant la durée totale à dix ans- pour une valeur maximale de 2,8 milliards de dollars.



L'objectif de cet accord est de renforcer les capacités du THAAD face aux menaces balistiques croissantes.



Selon Dan Nimblett, vice-président chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control, ce contrat confirme la confiance de la MDA dans le THAAD en tant qu'élément clé de l'architecture de défense antimissile.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 449,70 USD NYSE -0,07%