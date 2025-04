Lockheed Martin: interopérabilité réussie pour le F35 information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa division Skunk Works, en partenariat avec la Royal Netherlands Air Force, a réalisé pour la première fois un partage en direct de données classifiées entre un F-35 en vol et l'environnement de commandement Keystone, lors d'un exercice consacré aux opérations multi-domaines.



Un F-35 néerlandais a transmis en temps réel des données de ciblage à Keystone via la passerelle ouverte de Skunk Works, permettant à une plateforme d'artillerie de frapper avec succès une cible au sol.



'Cette opération, réalisée en quelques minutes, marque une avancée majeure dans l'intégration multi-domaines et l'interopérabilité entre alliés', assure Lockheed Martin.



Ce succès illustre la capacité du F-35 à fournir des informations de ciblage précises à des systèmes alliés de défense aérienne et antimissile.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 475,300 USD NYSE +0,17%