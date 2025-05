Lockheed Martin:finalise les tests du vaisseau spatial Orion information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir achevé l'assemblage et les tests du vaisseau Orion destiné à la mission Artemis II, et l'avoir transféré à l'équipe 'Exploration Ground Systems' de la NASA.



Il s'agit d'une étape majeure vers l'envoi de quatre astronautes autour de la Lune, en vue d'y établir une présence humaine durable et de préparer les futures missions habitées vers Mars.



Orion, vaisseau spatial habité le plus avancé jamais construit, a été amélioré pour accueillir un équipage avec de nouveaux systèmes de survie, de communication et un dispositif expérimental de communication laser. Son lancement est prévu début 2026. Il emmènera les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen à 7 400 km au-delà de la Lune.



L'objectif est de tester les systèmes du vaisseau, de réaliser des expériences scientifiques et de préparer Artemis III, première mission lunaire habitée depuis 1972.





