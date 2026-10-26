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Lockheed Martin finalise l'acquisition d'Ultra Maritime
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 15:53

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Le groupe américain de défense renforce ses capacités dans la guerre sous-marine et la lutte anti-sous-marine grâce à cette opération, qui élargit son portefeuille de technologies destinées aux forces navales alliées.

Lockheed Martin a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'Ultra Maritime, une entreprise internationale de défense spécialisée dans les systèmes de guerre sous-marine et de lutte anti-sous-marine.

Ultra Maritime développe notamment des technologies sonar, des bouées acoustiques, des systèmes de défense contre les torpilles, des solutions radar et de guerre électronique, ainsi que des plateformes autonomes de détection maritime.

Cette acquisition permettra à Lockheed Martin d'élargir son offre de solutions sonar pour les plateformes navales de nouvelle génération, en s'appuyant sur le portefeuille de produits et la présence internationale d'Ultra Maritime.

Les activités acquises seront intégrées à la division Rotary and Mission Systems de Lockheed Martin.

Peu avant 16h (heure de Paris), le titre Lockheed Martin s'adjugeait près de 3% à Wall Street, autour des 621 USD.

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