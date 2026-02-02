 Aller au contenu principal
Lockheed Martin et Fujitsu renforcent leur partenariat technologique
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 09:42

Le groupe américain de défense et le conglomérat japonais étendent leur coopération afin d'accélérer le développement de technologies à double usage dans des domaines clés de l'innovation.

Lockheed Martin annonce la signature d'un protocole d'accord avec Fujitsu Limited visant à accélérer le développement conjoint de technologies critiques à double usage. L'accord permettra de combiner l'expertise en systèmes intégrés du groupe américain et les technologies avancées ainsi que la capacité industrielle de Fujitsu.

Concrètement, la collaboration portera surtout sur l'informatique quantique, l'edge computing appuyé par des capteurs avancés et la fusion de données en temps réel, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML), la microélectronique avancée et les réseaux multi-domaines de nouvelle génération.

Craig Martell, vice-président et directeur technologique de Lockheed Martin, souligne que cette alliance doit permettre "d'accélérer des technologies essentielles pour répondre aux besoins futurs des clients".

Lockheed Martin précise que ce protocole d'accord s'inscrit dans la continuité d'un accord conclu en mai 2025, par lequel Fujitsu avait été sélectionné comme fournisseur d'un composant clé du système radar SPY-7 de Lockheed Martin, contribuant au renforcement de la base industrielle de défense japonaise.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
634,470 USD NYSE +1,97%
