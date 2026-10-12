Lockheed Martin dévoile un système de déploiement rapide pour ses drones

Le constructeur aéronautique américain, via sa filiale Sikorsky, présente le "Nomad 100 Fast Pack", une solution permettant de déployer rapidement des drones autonomes à décollage et atterrissage verticaux dans des zones disposant d'infrastructures limitées.

Lockheed Martin annonce que ce système rassemble dans un conteneur 4 drones Nomad 100, ainsi que les équipements de commandement, de communication, d'alimentation électrique et de maintenance nécessaires à leur fonctionnement.

Dans sa configuration prévue, deux appareils pourront être opérationnels en moins de 15 minutes, les deyx autres étant disponibles sous 4 à 6 heures. Conçu pour fonctionner sans piste, le dispositif pourra être utilisé depuis des navires ou des terrains improvisés.

Selon les configurations, il permettra de mener des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage (ISR-T), d'attaque légère ou de logistique en environnement contesté.

Les drones Nomad 100 intègrent la technologie d'autonomie MATRIX, associant les capacités de vol stationnaire d'un hélicoptère aux avantages d'un avion à voilure fixe en matière de vitesse, de portée et d'endurance.