Lockheed Martin déploie son 9e satellite GPS III pour renforcer la résilience du réseau
Lancé depuis Cap Canaveral par une fusée de SpaceX, ce satellite de nouvelle génération offre une précision trois fois supérieure et une protection contre le brouillage huit fois plus efficace que les modèles précédents, assure Lockheed Martin.
Le Système de Positionnement Global (GPS) III SV09 intègre également le signal de navigation "M-code", indispensable aux opérations militaires en environnements contestés.
Selon Malik Musawwir, vice-président des systèmes de navigation, ce lancement est une étape clé pour "renforcer la résilience de la constellation" et préparer l'ère des satellites GPS IIIF, qui multiplieront par 60 les capacités antibrouillage.
Outre ses fonctions de défense, l'appareil soutient des secteurs civils critiques tels que l'aviation et les télécommunications. Lockheed Martin a déjà achevé la production des dix premiers satellites de cette série et se concentre désormais sur la fabrication de la génération suivante.
Hier, le titre Lockheed Martin gagnait près de 2,3% à New York, confortant une hausse de plus de 23% depuis le début de l'année.
