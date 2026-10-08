 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed Martin décroche un contrat de formation sur hélicoptères Black Hawk aux Philippines
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 17:12

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe américain fournira à l'armée de l'air philippine des simulateurs de vol et des équipements de formation à la maintenance des hélicoptères S-70i Black Hawk. Le contrat prévoit également des prestations de soutien jusqu'en 2032.

Lockheed Martin annonce avoir signé un contrat avec le ministère philippin de la Défense portant sur la fourniture d'un simulateur de vol complet, d'un système virtuel de formation à la maintenance et de supports pédagogiques associés.

Ces équipements permettront à l'armée de l'air philippine de former localement ses pilotes et ses techniciens, dans le cadre de la modernisation de ses capacités de défense. Il s'agit de la première commande de dispositifs de formation S-70i Black Hawk du groupe américain.

Le contrat comprend également des prestations de maintenance et la fourniture de pièces de rechange jusqu'en 2032. En attendant la mise en place des infrastructures locales, les pilotes philippins continueront de se former à la Sikorsky Training Academy, aux Etats-Unis.

Le titre progressait de 0,7% à Wall Street peu après 17h (heure de Paris).

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
505,255 USD NYSE +1,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 729,69 -0,51%
Pétrole Brent
103,48 +2,25%
TOTALENERGIES
77,58 +2,86%
2CRSI
23,44 -6,46%
HAFFNER ENERGY
0,667 -9,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank