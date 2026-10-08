Lockheed Martin décroche un contrat de formation sur hélicoptères Black Hawk aux Philippines

Le groupe américain fournira à l'armée de l'air philippine des simulateurs de vol et des équipements de formation à la maintenance des hélicoptères S-70i Black Hawk. Le contrat prévoit également des prestations de soutien jusqu'en 2032.

Lockheed Martin annonce avoir signé un contrat avec le ministère philippin de la Défense portant sur la fourniture d'un simulateur de vol complet, d'un système virtuel de formation à la maintenance et de supports pédagogiques associés.

Ces équipements permettront à l'armée de l'air philippine de former localement ses pilotes et ses techniciens, dans le cadre de la modernisation de ses capacités de défense. Il s'agit de la première commande de dispositifs de formation S-70i Black Hawk du groupe américain.

Le contrat comprend également des prestations de maintenance et la fourniture de pièces de rechange jusqu'en 2032. En attendant la mise en place des infrastructures locales, les pilotes philippins continueront de se former à la Sikorsky Training Academy, aux Etats-Unis.

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