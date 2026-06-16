Lockheed Martin décroche un contrat de 514 millions de dollars avec l'US Space Force

Lockheed Martin a annoncé que l'US Space Force a signé un contrat de 514 millions de dollars pour construire les véhicules spatiaux 23 et 24 du Système de positionnement global IIIF, portant son engagement total GPS IIIF à 14 engins spatiaux.

Les 14 futurs satellites GPS IIIF offriront des capacités avancées et fiables de positionnement, de navigation et de synchronisation, tant pour les utilisateurs militaires que civils.

La constellation GPS fournit des capacités critiques de positionnement, de navigation et de synchronisation aux plateformes clés de combattants.

Pour les civils, la constellation GPS soutient les transactions bancaires, les réseaux de télécommunications, les services d'intervention d'urgence et la navigation quotidienne.

" Moderniser la constellation avec des véhicules spatiaux de nouvelle génération hautement résilients garantit aux combattants l'accès aux capacités GPS dont ils ont besoin pour leurs missions ", a déclaré Christina Mancinelli, vice-présidente des communications et de la navigation mondiales chez Lockheed Martin.

" Nous continuons d'investir dans des technologies avancées, des installations et les personnes qui sont la force motrice de la production de ce vaisseau spatial qui aide notre armée à assurer la paix. "