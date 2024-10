Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: début des livraisons de F-16 à la Bulgarie information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 13:34









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé le vol inaugural du premier F-16 Block 70 destiné à la Bulgarie, réalisé avec succès le 22 octobre à Greenville, en Caroline du Sud.



Ce vol marque le début des livraisons de 16 avions pour la Bulgarie, qui devient ainsi le deuxième pays européen à recevoir cette version avancée du F-16. La Bulgarie a signé des accords en 2019 pour huit F-16, suivis d'un second en 2022 pour huit autres appareils.



Le F-16 Block 70, avec des capacités modernisées, renforcera la défense aérienne bulgare et facilitera la coopération avec les alliés de l'OTAN.



Actuellement, 27 pays utilisent le F-16, dont six ont choisi la version Block 70/72 pour leurs flottes.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 564,21 USD NYSE -1,20%