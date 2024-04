Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de plus de 300 ME avec l'Australie information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que sa division australienne a signé un contrat historique de 500 millions de dollars australiens (environ 304 ME) avec le ministère de la Défense australien afin de construire le futur système australien de gestion des combats aériens interarmées, dans le cadre de la phase 1 du projet AIR6500.



L'idée est de fournir à la défense australienne une capacité avancée de défense aérienne et antimissile intégrée, utilisant des technologies de nouvelle génération, pour lutter contre les menaces à grande vitesse.



'Dans un environnement contesté et en évolution rapide, l'AIR6500-1 donnera aux décideurs plus de temps pour réfléchir et réagir à une situation - le temps dans ces circonstances est une denrée précieuse', a expliqué Warren McDonald, directeur général de Lockheed Martin Australie et Nouvelle-Zélande.





