Lockheed Martin: contrat de 90 M$ avec la Pologne information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Pologne recevra des systèmes de ciblage Sniper Advanced Targeting Pods (ATP) pour ses nouveaux avions de chasse FA-50, dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger d'une valeur de 90,68 millions de dollars.



Ce système, qui équipe déjà les F-16 polonais, renforcera l'efficacité tactique des FA-50 en améliorant l'identification et le suivi des cibles, tout en augmentant l'interopérabilité avec les forces américaines et de l'OTAN.



Le Sniper ATP pourra être mis à jour avec des capacités de réseau avancées pour optimiser la coordination avec des systèmes comme les chasseurs F-35 et les systèmes HIMARS.







