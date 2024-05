Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de 451 M$ autour des lanceurs M270 information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'armée américaine lui a attribué un contrat de 451 millions de dollars portant sur des systèmes M270 supplémentaires, élargissant ainsi sa flotte nationale de lanceurs et fournissant des mises à niveau aux partenaires mondiaux.



Pour rappel, le M270 est un système de lance-roquettes multiples, principalement en service au sein de l'US Army.



Ce nouveau contrat 'garantira que le lanceur de la série M270 reste très efficace, fiable et interopérable avec les forces de l'OTAN pour les décennies à venir ', a déclaré Jay Price, vice-président de Precision Fires chez Lockheed Martin.



Lockheed précise que cette recapitalisation permettra de réaliser une refonte complète et des mises à niveau des systèmes avec des moteurs flambant neufs, des cabines blindées améliorées et un nouveau système commun de contrôle de tir (CFCS) qui assurera la compatibilité avec la famille de munitions MLRS actuelle et future (MFOM).





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.45%