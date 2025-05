Lockheed Martin: connexion de simulateurs à l'international information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que, pour la première fois à l'international, deux simulateurs F-35 ont été connectés via le réseau DMT (Distributed Mission Training) entre les bases de la RAAF de Williamtown et Tindal, en partenariat avec le ministère australien de la Défense.



Ce système permet aux pilotes de s'entraîner ensemble virtuellement, sur des scénarios complexes, renforçant leur préparation opérationnelle tout en réduisant les coûts de maintien en condition opérationnelle des 72 F-35A australiens.



'Nous connectons les pilotes et renforçons les opérations pour la sécurité du XXIᵉ siècle', déclare Raashi Quattlebaum, vice-présidente F-35 Training and Logistics chez Lockheed Martin.



L'entreprise, principal acteur du soutien des F-35 australiens, collabore avec plus de 75 sociétés locales, générant plus de 5 milliards AUD (soit 3,2 Mds$) de contrats dans le programme.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 449,110 USD NYSE -2,28%