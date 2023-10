Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: confirme ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce un bénéfice net de 1684 M$ au titre du 3e trimestre, en chiffre en recul de 5% par rapport à la même période un an plus tôt (1778 M$). De son côté, le BPA ressort à 6,73$, contre 6,71$ il y a douze mois.



Au cours du 3e trimestre, le groupe d'aéronautique et de défense a vu ses ventes atteindre 16,87 Mds$ (+1,8%) pour un bénéfice d'exploitation très légèrement réduit, celui-ci étant passé de 2159 millions de dollars à 2042 millions de dollars, en l'espace d'un an.



Dans ce contexte, Lockheed Martin confirme ses objectifs pour l'exercice 2023, anticipant des ventes comprises entre 66,25 et 66,75 Mds$ pour un BPA compris entre 27 et 27,2$.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +1.29%