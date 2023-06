Lockheed Martin: collaboration avec GlobalFoundries information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 12:22

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce une collaboration 'stratégique' avec GlobalFoundries afin de 'faire progresser la fabrication et l'innovation de semi-conducteurs aux États-Unis' et 'accroître la sécurité, la fiabilité et la résilience des chaînes d'approvisionnement nationales pour les systèmes de sécurité nationale'.



Lockheed Martin estime que cette collaboration lui permettra de produire 'plus rapidement et à moindre coût des solutions sécurisées qui augmentent la compétitivité et la sécurité nationale des États-Unis'.



La collaboration explorera les besoins critiques en matière d'innovation de semi-conducteurs et de fabrication sécurisée à travers une gamme de technologies de puces avancées et de nouvelle génération.