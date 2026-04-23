Lockheed Martin affiche un bénéfice en baisse au 1er trimestre, les retards pèsent

Le logo de Lockheed Martin lors du salon aéronautique Japan Aerospace 2016 à Tokyo

par Mike Stone et Aishwarya Jain

‌Lockheed Martin a fait état jeudi d'une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, ​les coûts élevés liés aux contrats à prix fixe et les ralentissements de production sur certains programmes ayant davantage pesé qu'une vive hausse de la demande.

Le géant ​américain de la défense a affiché un bénéfice de 6,44 dollars (5,51 euros) par action au premier trimestre, ​contre 7,28 dollars l'année dernière.

Le chiffre d'affaires ⁠total pour le trimestre clos le 29 mars s'est élevé à 18 ‌milliards de dollars, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente.

L'action du groupe reculait de 4,3% dans les échanges avant-Bourse.

Malgré ​la forte demande, notamment du ‌Pentagone, dans le secteur de la défense, Lockheed Martin ⁠est confronté à des pressions sur les coûts liées à l'inflation, aux droits de douane et à l'augmentation des dépenses sur des programmes à prix fixe négociés ⁠il y a ‌plusieurs années.

Le bénéfice du premier trimestre du plus grand segment du ⁠groupe, l'aéronautique, a ainsi été pénalisé par les performances de production et les ‌retards de développement de son avion de chasse F-16, ainsi que ⁠par les retards dans son programme d'avions de transport C-130.

Ces ⁠imprévus ont conduit ‌Lockheed Martin à procéder à des "ajustements des taux de rentabilité comptables" qui reflètent les ​changements dans les estimations de coûts ‌et de marges sur la durée de vie des programmes.

Le chiffre d'affaires de ce segment a également ​baissé de 325 millions de dollars en raison de la réduction des volumes sur les programmes classifiés, a indiqué la société.

Ces baisses ont été ⁠partiellement compensées par la hausse des ventes de ses avions de combat phares F-35, fournis aux États-Unis et à 19 autres pays alliés.

Lockheed Martin a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, avec un objectif compris entre 77,5 et 80 milliards de dollars.

(Rédigé par Aishwarya Jain à Bangalore; version française Etienne Breban, édité ​par Benoit Van Overstraeten)