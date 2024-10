Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: acquisition d'un fabricant de satellites information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir finalisé l'acquisition de Terran Orbital, fabricant de satellites modulaires, ainsi que de sa filiale Tyvak International.



Terran Orbital, désormais intégré sous le nom 'Terran Orbital, a Lockheed Martin Company', continuera à fournir des solutions complètes incluant la conception, production, et gestion de missions satellites, soutenant les clients civils, commerciaux et de la défense.



' L'ajout de l'esprit entrepreneurial de Terran Orbital à l'envergure de Lockheed Martin ouvre de nombreuses opportunités pour repousser ensemble les limites des solutions technologiques et spatiales ', a déclaré Robert Lightfoot, président de Lockheed Martin Space.







