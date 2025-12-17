 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed Martin a livré le premier hélicoptère UH-60M Black Hawk à l'Armée brésilienne
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 14:43

L'Armée brésilienne a reçu son premier hélicoptère UH-60M Black Hawk. L'Armée brésilienne a comandé 12 hélicoptères UH-60M Black Hawk.

L'hélicoptère Black Hawk est un appareil polyvalent prêt à soutenir les missions de l'Armée brésilienne, y compris le transport de troupes, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage.

L'Armée de l'air brésilienne exploite également une flotte d'hélicoptères UH-60L Black Hawk, renforçant ainsi l'interopérabilité au sein de ses propres forces.

Exploité par 36 nations et validé à travers plus de 15 millions d'heures de vol, le Black Hawk est l'hélicoptère polyvalent de premier plan pour les missions mondiales.

" Ces appareils joueront un rôle crucial dans le soutien des opérations de l'Armée brésilienne, et nous nous engageons à fournir un soutien logistique exceptionnel pour assurer leur succès continu. " a déclaré Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky.


Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
476,990 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank