Lockheed Martin a livré le premier hélicoptère UH-60M Black Hawk à l'Armée brésilienne
L'hélicoptère Black Hawk est un appareil polyvalent prêt à soutenir les missions de l'Armée brésilienne, y compris le transport de troupes, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage.
L'Armée de l'air brésilienne exploite également une flotte d'hélicoptères UH-60L Black Hawk, renforçant ainsi l'interopérabilité au sein de ses propres forces.
Exploité par 36 nations et validé à travers plus de 15 millions d'heures de vol, le Black Hawk est l'hélicoptère polyvalent de premier plan pour les missions mondiales.
" Ces appareils joueront un rôle crucial dans le soutien des opérations de l'Armée brésilienne, et nous nous engageons à fournir un soutien logistique exceptionnel pour assurer leur succès continu. " a déclaré Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky.
Valeurs associées
|476,990 USD
|NYSE
|0,00%
