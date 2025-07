Lockheed Martin: 1ers radars SPY-7 pour les navires nippons information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin indique avoir livré avec succès le premier lot d'antennes radar AN/SPY-7(V)1 destiné à équiper les navires Aegis System Equipped Vessel (ASEV) du ministère japonais de la Défense.



Cette livraison, effectuée via Mitsubishi Corporation dans le cadre d'un contrat commercial direct, comprend quatre antennes et fait suite à des tests d'acceptation rigoureux.



Chandra Marshall, vice-présidente des solutions de combat multi-domaines chez Lockheed Martin, souligne que cette livraison ponctuelle démontre la maturité et la capacité de production du radar SPY-7 ainsi que l'engagement de l'entreprise dans l'intégration de systèmes.



Deux ASEV doivent être mis en service au Japon au cours des exercices fiscaux 2027 et 2028.







