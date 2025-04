Lockheed Martin: 1er radar TPY-4 livré à l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que le premier radar TPY-4 a été livré à l'US Air Force après la réussite des tests préliminaires, dans le cadre du programme 3DELRR (Three-Dimensional Expeditionary Long-Range Radar).



Cette livraison marque le début des essais gouvernementaux et s'inscrit dans une série de contrats liés à ce programme.



Le TPY-4, doté d'une architecture logicielle évolutive, est conçu pour détecter les menaces de nouvelle génération, même en conditions de brouillage, et offre une alerte précoce sur les missiles, assure Lockheed Martin.







