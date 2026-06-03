Lockheed abat un drone d'essai à l'aide d'un missile lancé depuis un conteneur

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Le géant de la défense Lockheed Martin

LMT.N a annoncé mercredi avoir lancé avec succès un missile depuis un conteneur maritime et intercepté un drone d'essai, alors que la demande en solutions anti-drones à faible coût ne cesse de croître.

Le Pentagone soutient depuis longtemps les systèmes d'armes conteneurisés déployés à partir de conteneurs maritimes standard, qu'il considère comme une capacité de défense mobile et peu coûteuse.

Voici quelques détails:

* Le missile air-sol a été lancé depuis un conteneur de 3 mètres dans le cadre d'un système appelé « lanceur conteneurisé GRIZZLY ».

* Il a intercepté un drone d'attaque à usage unique capable de frapper une cible en s'écrasant dessus.

* Le lanceur utilise des matériaux disponibles dans le commerce, ce qui réduit l'empreinte logistique et le coût d'acquisition.

* Il peut être monté sur des sites terrestres ou des plateformes maritimes et contenir jusqu'à huit munitions à la fois, ce qui lui permet de fournir un volume de tir relativement important.

* L'essai du missile a utilisé des capteurs et des logiciels de Sanctum Counter-Unmanned Aerial System, développés conjointement avec Microsoft MSFT.O , ainsi que des radars R-40 fabriqués par la start-up Fortem Technologies, basée dans l'Utah, pour suivre et engager la cible.

* Le Pentagone avait également signé en mai un accord-cadre avec quatre autres entreprises du secteur de la défense, dont Leidos LDOS.N , pour lancer le programme « Low-Cost Containerized Missiles », qui vise à acquérir 10.000 missiles sur trois ans, à compter de 2027.