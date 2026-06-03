 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed abat un drone d'essai à l'aide d'un missile lancé depuis un conteneur
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de la défense Lockheed Martin

LMT.N a annoncé mercredi avoir lancé avec succès un missile depuis un conteneur maritime et intercepté un drone d'essai, alors que la demande en solutions anti-drones à faible coût ne cesse de croître.

Le Pentagone soutient depuis longtemps les systèmes d'armes conteneurisés déployés à partir de conteneurs maritimes standard, qu'il considère comme une capacité de défense mobile et peu coûteuse.

Voici quelques détails:

* Le missile air-sol a été lancé depuis un conteneur de 3 mètres dans le cadre d'un système appelé « lanceur conteneurisé GRIZZLY ».

* Il a intercepté un drone d'attaque à usage unique capable de frapper une cible en s'écrasant dessus.

* Le lanceur utilise des matériaux disponibles dans le commerce, ce qui réduit l'empreinte logistique et le coût d'acquisition.

* Il peut être monté sur des sites terrestres ou des plateformes maritimes et contenir jusqu'à huit munitions à la fois, ce qui lui permet de fournir un volume de tir relativement important.

* L'essai du missile a utilisé des capteurs et des logiciels de Sanctum Counter-Unmanned Aerial System, développés conjointement avec Microsoft MSFT.O , ainsi que des radars R-40 fabriqués par la start-up Fortem Technologies, basée dans l'Utah, pour suivre et engager la cible.

* Le Pentagone avait également signé en mai un accord-cadre avec quatre autres entreprises du secteur de la défense, dont Leidos LDOS.N , pour lancer le programme « Low-Cost Containerized Missiles », qui vise à acquérir 10.000 missiles sur trois ans, à compter de 2027.

Valeurs associées

LEIDOS HOLDG
126,880 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
513,580 USD NYSE 0,00%
MICROSOFT
441,3100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
72,35 +14,66%
CAC 40
8 160,94 -0,59%
Pétrole Brent
97,09 +1,20%
SOITEC
159,7 +4,34%
HAFFNER ENERGY
0,2745 -8,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank